ФАС оштрафовал компанию Apple на 12 млн долларов

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 906 299 392,16 рубля (более 12 млн долларов). Об этом
В августе 2020 года ФАС постановила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке программного обеспечения для iOS.
По заявлению компании «Лаборатория Касперского» возбудили уголовное дело. В нем утверждалось Apple необоснованно отклоняет версии приложения Kaspersky Safe Kids (KSK), позволяющего ограничивать время, которое ребенок проводит со смартфоном. В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственную программу Screen Time, которая по своим возможностям совпадает с программами родительского контроля.
В итоге компанию обязали удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения других разработчиков по любой причине и оштрафовали на 12 млн долларов.