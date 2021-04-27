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ФАС оштрафовал компанию Apple на 12 млн долларов
В августе 2020 года ФАС постановила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке программного обеспечения для iOS.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 906 299 392,16 рубля (более 12 млн долларов). Об этом сообщает РИА Новости.

В августе 2020 года ФАС постановила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке программного обеспечения для iOS.

По заявлению компании «Лаборатория Касперского» возбудили уголовное дело. В нем утверждалось Apple необоснованно отклоняет версии приложения Kaspersky Safe Kids (KSK), позволяющего ограничивать время, которое ребенок проводит со смартфоном. В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственную программу Screen Time, которая по своим возможностям совпадает с программами родительского контроля.

В итоге компанию обязали удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения других разработчиков по любой причине и оштрафовали на 12 млн долларов.