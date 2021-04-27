Блогеру Reeflay дали шесть лет колонии за смерть девушки во время стрима

30-летнего Решетняка осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека». Приговор не вступил в законную силу.

Блогера Станислава Решетняка, известного как Reeflay, приговорили к шести годам колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Подмосковья.

30-летнего Решетняка осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека».

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, инцидент произошел в декабре прошлого года. Блогер вел стрим, в это время в кадре была мертвая девушка. Мужчина пытался привести девушку в чувство, он укрывал ее одеялом и тряс. Решетняк вызвал полицию и скорую, которая констатировала смерть девушки.

У потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (кровь между оболочками мозга).