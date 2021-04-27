\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
Чтв, 29
10°
Птн, 30
15°
ЦБ USD 74.96 0.19 28/04
ЦБ EUR 90.47 0.02 28/04
Нал. USD 74.57 / 75.70 16:26
Нал. EUR 90.05 / 90.78 18:48
Новости
Публикации
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
Вчера 12:11
1 051
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
26 апреля 2021 11:59
2 101
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
25 апреля 17:10
3 750
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 17:51
10
9 601
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Блогеру Reeflay дали шесть лет колонии за смерть девушки во время стрима
30-летнего Решетняка осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека». Приговор не вступил в законную силу.

Блогера Станислава Решетняка, известного как Reeflay, приговорили к шести годам колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Подмосковья.

30-летнего Решетняка осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека».

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, инцидент произошел в декабре прошлого года. Блогер вел стрим, в это время в кадре была мертвая девушка. Мужчина пытался привести девушку в чувство, он укрывал ее одеялом и тряс. Решетняк вызвал полицию и скорую, которая констатировала смерть девушки.

У потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (кровь между оболочками мозга).