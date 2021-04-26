Восемь улиц Рязани на неделю останутся без горячей воды
В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения с 26 по 30 апреля на восьми рязанских улицах отключат горячую воду.
Восемь улиц Рязани на неделю останутся без горячей воды. Об этом
— улица 3-й переулок МОГЭС, дом №3;
— улица Березовая, дома №№ 1, 1 строение 2, 1-л, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 8, 10, 12;
— улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33;
— улица МОГЭС, дома №№ 14, 16;
— улица Пожарный переулок, дом №1;
— улица Типанова, дома №№ 16, 16 корпус 1, 17, 22;
— улица Черновицкая, дом №25 корпус 2;
— улица Шевченко, дом №3.