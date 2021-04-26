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Видео: в Рязани «Соболь» протаранил две машины и скрылся
Один из автомобилей он протащил за собой и столкнул его с другой пострадавшей машиной.

В Рязани «Соболь» протаранил две машины и скрылся. Видео инцидента выложили очевидцы в соцсетях.

Информация о ДТП появилась в понедельник, 26 апреля. В 09:30 на улице Интернациональной около дома №18 ГАЗ Соболь при движении на парковке задел две машины. На кадрах видно, что один из автомобилей он протащил за собой и столкнул его с другой пострадавшей машиной. Авторы видео просят откликнуться очевидцев.

Фото Римма Васильева.