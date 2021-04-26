В WhatsApp изменят важную функцию для сообщений

Функция тестируется. Она появится в одном из будущих обновлений приложения WhatsApp для Android, iOS и настольной версии.

В WhatsApp работают над изменением опции автоматического удаления сообщений. Об этом сообщил WABetaInfo.

Пользователи смогут воспользоваться функцией автоматического удаления сообщений спустя 24 часа после отправки. Опция будет работать в одиночных и групповых чатах.

Сейчас в WhatsApp сообщения можно автоматически удалять только через 7 дней. Они стираются у всех участников беседы.

Функция тестируется. Она появится в одном из будущих обновлений приложения WhatsApp для Android, iOS и настольной версии.