В Рыбном раскрыли кражу долларов

В Рыбном раскрыли кражу денег в рублях и долларах.

В Рыбном раскрыли кражу денег в рублях и долларах. В понедельник, 26 апреля об этом сообщил сайт регионального управления МВД.

Полицейские установили, что к краже причастен 21-летний молодой человек, сосед потерпевшего с другого этажа. Проходя по коридору, он увидел чужую одежду, осмотрел карманы и украл из куртки 9500 рублей, 200 долларов США и банковскую карту.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.