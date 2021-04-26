В Рязанской области открыли клуб будущих аграриев

В Михайловском районе Рязанской области открыли клуб будущих работников сельского хозяйства «АгроВремя».

В пятницу, 23 апреля, в михайловском муниципальном культурном центре прошла торжественная церемония открытия агроклуба — проекта, направленного на качественную и всестороннюю профориентацию выпускников школ.

Перед школьниками и студентами выступили депутат облдумы, Заслуженный работник сельского хозяйства, почетный гражданин Михайлова и Рязанской области Владимир Сидоров, глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров и временно исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева Александр Шемякин.

На основе трехстороннего соглашения между администрацией и управлением образования и молодежной политики Михайловского района и Рязанским государственным агротехнологическим университетом, заинтересованные сельскохозяйственной сферой ребята получат подготовку по направлениям: агрономия, зоотехния, ветеринария, агроинженерия и цифровое сельское хозяйство. В агроклубе будут обучаться около 100 подростков 7-11 классов.

В программе предусмотрены выездные и дистанционные занятия, лекции, семинары, мастер-классы, встречи с представителями агробизнеса, выездные экскурсии на передовые предприятия АПК с целью знакомства с технологиями производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Идея открытия подобного профориентационного и образовательного пространства возникла у школьников Михайловского района. Стремление ребят со школьной скамьи осваивать аграрные профессии не случайно. Многие жители этого района работают на сельскохозяйственных предприятиях, и юные продолжатели дел своих родителей видят себя только в сельском хозяйстве.

«Будущим абитуриентам важно понимать, куда и зачем идти учиться, и чем потом будешь заниматься, а также — насколько это нравится и пользуется спросом на рынке труда», — подчеркнул глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров.

Символом клуба «АгроВремя» и этой встречи стал сноп из колосьев. Начальник отдела сельского хозяйства администрации Михайловского района Светлана Лузгина передала его руководителю клуба «АгроВремя» Марии Демидовой.