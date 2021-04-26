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В Рязанской области ищут 30-летнего мужчину
Он не выплачивает алименты дочери 2018 года рождения. По месту жительства — в селе Добрые пчелы Захаровского района — должник не проживает, а также не выходит на связь с приставами.

В Рязанской области ищут 30-летнего Григория Васильевича Рожкова, который задолжал дочери более 200 тысяч рублей алиментов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Долг мужчины составил 243 тысячи рублей. Он не выплачивает алименты дочери 2018 года рождения. По месту жительства — в селе Добрые пчелы Захаровского района — должник не проживает, а также не выходит на связь с приставами.

Его объявили в розыск. Всех, кому известно о мужчине, попросили обращаться по номеру +7 (4912) 29 45 00.