В Рязанском государственном агротехнологическом университете прошел субботник

Экологическое мероприятие объединило студентов, преподавателей и сотрудников.

В субботу, 24 апреля, Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева организовал и провел субботник по благоустройству и санитарной очистке зеленых зон территории, закрепленной за университетом. Экологическое мероприятие объединило студентов, преподавателей и сотрудников.

На автодорожном и инженерном факультетах вместе с преподавателями в субботнике участвовал временно исполняющий обязанности ректора университета Александр Шемякин. Совместными усилиями были приведены в порядок тротуары и газоны — их очистили от мусора и веток, вдоль дорог убрали и вывезли мусор.

Самые молодые участники образовательного процесса — студенты факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования приводили в порядок территорию вокруг главного учебного корпуса университета. В их распоряжении были перчатки, грабли, лопаты, носилки, ведра, кисти, мусорные мешки. Ребята убрали опавшую листву, подмели вокруг учебного корпуса, привели в порядок дорожки на прилегающей территории перед университетом.