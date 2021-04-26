В рязанских школах родителей настойчиво попросили проголосовать за объекты по благоустройству
Некоторые учителя потребовали от родительских комитетов список тех, кто проголосовал. Педагоги построже — сканы страниц с подтверждением.
Родители рязанских школьников в минувшие выходные получили в чатах инструкции и настойчивые просьбы от классных руководителей поучаствовать в
Сделать это надо с обязательной регистрацией на Госуслугах.
Некоторые учителя потребовали от родительских комитетов список тех, кто проголосовал.
Педагоги построже — сканы страниц с подтверждением. Родителям среднего и старшего звена сказали, чтобы дети старше 14 лет также приняли участие в голосовании, а также бабушки с дедушками.
На вопрос «что за необходимость?» родителям ответили «может, хоть что-то сделают».