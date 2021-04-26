В рязанских школах родителей настойчиво попросили проголосовать за объекты по благоустройству

Некоторые учителя потребовали от родительских комитетов список тех, кто проголосовал. Педагоги построже — сканы страниц с подтверждением.

Родители рязанских школьников в минувшие выходные получили в чатах инструкции и настойчивые просьбы от классных руководителей поучаствовать в онлайн-голосовании за благоустройство объектов в муниципальных образованиях.

Сделать это надо с обязательной регистрацией на Госуслугах.

Некоторые учителя потребовали от родительских комитетов список тех, кто проголосовал.

Педагоги построже — сканы страниц с подтверждением. Родителям среднего и старшего звена сказали, чтобы дети старше 14 лет также приняли участие в голосовании, а также бабушки с дедушками.

На вопрос «что за необходимость?» родителям ответили «может, хоть что-то сделают».