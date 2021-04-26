В Рязани закрыли ресторан из-за нарушения карантинных мероприятий

В Ресторане «Галеон» нарушили санитарные правила в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В Рязани закрыли ресторан из-за нарушения карантинных мероприятий. Об этом сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.

В Ресторане «Галеон», который располагался в ТРК «Полетаевский» на улице Гагарина, нарушили санитарные правила в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Железнодорожный суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП и закрыл ресторан на неделю.