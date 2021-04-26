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В Рязани пенсионерка выживает в однокомнатной квартире с 40 кошками
Сотрудники центра LOFTKOT ищут дом для кошек 85-летней рязанки.

В Рязани пенсионерка выживает в однокомнатной квартире с 40 кошками. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказал руководитель «LOFTKOT — Центр доброты» Вячеслав Фетисов.

Животные для одинокой женщины были в радость, когда их было несколько. По словам Вячеслава, пенсионерка не успела вовремя кастрировать котов — и началось. Одна кошка родила, затем вторая и третья. Четвероногих становилось все больше, в итоге они заполонили собой однокомнатную квартиру.

Справляться с кошками 85-летней пенсионерке сложно. Убирать за животными она не успевает, четвероногие ходят в туалет на пол. Из-за этого в квартире рязанки царит невыносимый запах. К тому же большая часть пенсии женщины уходит на корм для питомцев. Остального едва хватает на продукты и лекарства.

«В доме антисанитария и стоит невыносимый запах. Кошки повсюду, по виду здоровые, но худые, видно из-за недостатка питания. Женщине жаль выпускать их на улицу, но она согласна отдать животных в добрые руки. Им тесно в маленькой квартире, они не дикие и ласковые. Коты уже кастрированы, только кошкам нужна стерилизация. Мы хотим убраться в доме у женщины, но сделать это можно только после того, как кошек станет в два раза меньше», — рассказал Вячеслав Фетисов.

По словам руководителя центра, сейчас для кошек ищут дом и и в решении этого вопроса нужна помощь рязанцев.

«Если вы или ваши друзья хотите завести хвостик у себя дома, то возьмите животное у 85-летней пенсионерки, четвероногие здоровые и нуждаются в новом доме», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Подробности можно узнать в группе LOFTKOT — Центр Доброты и по телефону +7 (910) 634-00-34