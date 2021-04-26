В Рязани осудили жительницу Удмуртии за мошенничество с лекарством для ребенка-инвалида

Железнодорожный суд Рязани назначил мошеннице наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

В Рязани осудили жительницу Удмуртии за мошенничество с лекарством для ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жительница Удмуртии обманула рязанку, отправив ей вместо лекарства для ребенка-инвалида дешевые витамины. За жизненно важный препарат женщина перевела мошеннице 15 300 рублей.

Мошенница признала вину в полном объеме. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — возмещение ущерба и наличие у женщины на иждивении ребенка-инвалида.

Железнодорожный суд Рязани признал 34-летнюю жительницу Удмуртии виновной в мошенничестве по части 2 статьи 159 УК РФ и назначил наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.