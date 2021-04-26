В Госдуме оценили идею увеличения отпуска выбравшим отдых на отечественных курортах

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, стимулирование граждан отдыхать на территории России является «правильным и хорошим решением».

В Госдуме оценили идею увеличения отпуска выбравшим отдых на отечественных курортах. Об этом сообщает RT.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение Общественной палаты об увеличении отпуска россиянам.

Речь идет о гражданах, которые выбирают местом отдыха курорты России. Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать им отпуск с 28 до 35 дней.

По словам Гутенева, стимулирование граждан отдыхать на территории России является «правильным и хорошим решением».

«С другой стороны, нужно смотреть способна ли эта мера сегодня быть удовлетворена за счет тех готовых к приему мощностей, прежде всего, пансионатов, домов отдыха, санаториев, которые есть на территории России», — отметил он.

Депутат добавил, что необходимо также узнать мнение работодателей по поводу такой инициативы.