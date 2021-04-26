В центре Рязани сбили школьника на велосипеде

23 апреля, примерно в 19:57, в Рязани вблизи дома 24 по улице Павлова 49-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Икс Рей», по предварительной информации, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнего велосипедиста.