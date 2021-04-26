В центре Рязани сбили школьника на велосипеде
23 апреля, примерно в 19:57, в Рязани вблизи дома 24 по улице Павлова 49-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Икс Рей», по предварительной информации, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнего велосипедиста.
В центре Рязани сбили школьника на велосипеде. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.
В пятницу, 23 апреля, примерно в 19:57, на улице Павлова 49-летний рязанец на Lada XRAY сбил 12-летнего велосипедиста. По предварительной информации, школьник пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.
Велосипедист получил травмы, ему оказали помощь на месте.