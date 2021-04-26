В центре Рязани на пешеходном переходе сбили женщину

Авария произошла в пятницу, 23 апреля, в 20:14 около дома №15 по улице Дзержинского.

В центре Рязани на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в пятницу, 23 апреля, примерно в 20:14. Около дома №15 по улице Дзержинского 52-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем Kia Rio, сбил 38-летнюю рязанку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.