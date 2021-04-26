Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 мая

В мае в России вступят в силу несколько нововведений. Об этом, в субботу, 24 апреля
Оформление НДФЛ
С 21 мая россияне смогут оформить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам автоматически. Теперь для оформления вычета нужно будет только заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС.
Два теста на COVID-1
С 1 мая все прибывающие в Россию будут обязаны дважды сдавать ПЦР — тест на COVID-19 вместо одного.
Длинные майские праздники
В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Накануне президент Владимир Путин подписал указ, которым дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты.
Выплаты ко Дню Победы
К 9 мая ветераны Великой Отечественной войны получат по десять тысяч рублей.
Доплаты к пенсиям
С мая двум категория пенсионеров, членами летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности начнут выплачивать ежемесячную прибавку к пенсии.
Удаленка для пожилых сотрудников
С 1 мая работа в удаленном режиме для людей в возрасте старше 65 лет станет не обязательной, а рекомендательной. Теперь работодатель сам будет принимать решение о режиме работы для пожилых сотрудников.
ГЛОНАСС для школьных автобусов
С 31 мая школьные автобусы, должны быть оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Движение автобусов можно будет отследить в режиме реального времени.
Цены на сахар
31 мая заканчивается срок действия соглашений о сдерживании цен на сахар.