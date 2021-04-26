Рязанка заплатит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Жительница Захаровского района выпивала при несовершеннолетних детях и оставляли их одних на выходные.

Рязанка заплатит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

В марте 2021 года к жительнице Захаровского района на выходные приехали две дочери 2004 и 2005 года рождения, которые обучаются в ОГБОУ «Школа-Интернат» в Рязани. На протяжении выходных мать употребляла при детях алкоголь, а также отсутствовала дома на протяжении долгого время.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП, материалы также направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Женщину признали виновной, назначили штраф и вынесли предупреждение.