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Рязанка, на которую в больнице упала люстра, обратится в прокуратуру
На входе в отделение дверь хлопнула от ветра и ударила женщину по спине. Она объяснила, что не смогла держать дверь, поскольку на руках у нее был ребенок. Сверху на женщину посыпались осколки плафона.

Многодетная мама Валерия Тарасюк из Милославского рассказала о том, как на нее упала люстра в больнице. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел в Милославской ЦРБ. Женщина с 10-месячной дочерью пришла на прием к педиатру. На входе в отделение дверь хлопнула от ветра и ударила женщину по спине. Она объяснила, что не смогла держать дверь, поскольку на руках у нее был ребенок. Сверху на женщину посыпались осколки плафона.

«Я инстинктивно загородила рукой ребенка, но в мою голову они попали. Дочку забрала женщина, которая оказалась рядом, а хирург обработал раны и перебинтовал голову. Крови было много, но хирург сказал, что просто повредили сосуд. Швы мне не накладывали, а только перебинтовали», — поделилась пострадавшая.

Она добавила, что осколки от люстры остались у нее в волосах. Она обнаружила их уже вечером.

Рязанка сообщила, что намерена написать заявление в прокуратуру.

«Буду настаивать на компенсации, могла пострадать моя дочь и сейчас у нее явный стресс, она очень капризничает целыми днями», — сказала Тарасюк. Главврач Милославской ЦРБ не прокомментировал ситуацию.