\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
Втр, 27
Срд, 28
ЦБ USD 74.77 -0.32 27/04
ЦБ EUR 90.45 -0.02 27/04
Нал. USD 74.61 / 75.40 16:30
Нал. EUR 90.31 / 90.95 16:31
Новости
Публикации
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
5 часов назад
573
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
Вчера 17:10
2 428
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 17:51
10
8 063
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
22 апреля 19:45
5 320
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец победил в первенстве России по бильярдному спорту
Кирилл Гранкин выиграл в финале у московского спортсмена со счетом 5:1.

В субботу, 24 апреля, в Сургуте завершилось первенство России по бильярдному спорту среди юношей и девушек «Свободная пирамида». За звание сильнейших в стране боролись 135 юных спортсменов в возрасте 13-16 лет, а также 16-21 года.

В турнире приняли участие шесть мастеров спорта, 53 кандидата в мастера, 20 победителей и призеров всероссийских и международных соревнований.

В возрастной группе до 16 лет победу одержал воспитанник рязанской спортивной школы «Фаворит», кандидат в мастера спорта Кирилл Гранкин. Он выиграл в финале у москвича Ильи Зеленина со счетом 5:1. Рязанский спортсмен тренируется под руководством Виталия Гранкина.