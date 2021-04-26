Рязанец победил в первенстве России по бильярдному спорту

Кирилл Гранкин выиграл в финале у московского спортсмена со счетом 5:1.

В субботу, 24 апреля, в Сургуте завершилось первенство России по бильярдному спорту среди юношей и девушек «Свободная пирамида». За звание сильнейших в стране боролись 135 юных спортсменов в возрасте 13-16 лет, а также 16-21 года.

В турнире приняли участие шесть мастеров спорта, 53 кандидата в мастера, 20 победителей и призеров всероссийских и международных соревнований.

В возрастной группе до 16 лет победу одержал воспитанник рязанской спортивной школы «Фаворит», кандидат в мастера спорта Кирилл Гранкин. Он выиграл в финале у москвича Ильи Зеленина со счетом 5:1. Рязанский спортсмен тренируется под руководством Виталия Гранкина.