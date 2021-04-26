Рязанец отдал фейковому мебельщику более 20 тысяч рублей

За производство шкафа для своей квартиры он перевел «мастеру» полную предоплату в размере 22 тысячи рублей. После этого мошенник отключил телефон.

Рязанец отдал фейковому мебельщику более 20 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

29-летний рязанец обратился в полицию и рассказал, что нашел на сайте бесплатных объявлений предложение по изготовлению мебели. За производство шкафа для своей квартиры он перевел «мастеру» полную предоплату в размере 22 тысячи рублей. После этого мошенник отключил телефон.

Оперативники установили, что к мошенничеству причастен 37-летний житель Рязани. Он выставил на сайт бесплатных объявлений информацию об изготовлению мебели, но в действительности мебель не производил.

Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.