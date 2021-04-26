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Рязанцы почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Траурный митинг прошел в день 35-ой годовщины катастрофы, в понедельник, 26 апреля, в сквере 26-ти Бакинских Комиссаров.

Рязанцы почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Траурный митинг прошел в день 35-ой годовщины катастрофы, в понедельник, 26 апреля, в сквере 26-ти Бакинских Комиссаров.

Память чернобыльцев почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу участникам ликвидации радиационных и техногенных катастроф. В церемонии приняли участие губернатор Николай Любимов, представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, сами ликвидаторы и их близкие.

«Невероятное мужество, отвагу и силу духа проявили люди, которые занимались радиационной разведкой, прокладывали подъездные пути, дезактивировали местность, выполняли другие очень важные действия на грани жизни и смерти. В числе ликвидаторов были и жители нашей области. Они по сути заслонили собой других, но заплатили при этом очень высокую цену. Их героический подвиг достоин того, чтобы о нем помнили, знали все последующие поколения. Низкий поклон всем, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и здоровья всем живым», — обратился к собравшимся Николай Любимов.

«Сегодня у нас трагическая дата. Ровно 35 лет назад нам была объявлена война, и мы в этой войне победили. Победили дорогой ценой. 1250 человек уже никогда не будут с нами. Мы гордимся всеми нашими ликвидаторами. Наши ребята с Рязанской области были первыми на крыше реактора. Мы гордимся своим легендарным железнодорожным батальоном, который выполнил правительственную задачу и с честью вернулся на родину. Сегодня здесь присутствуют вдовы. Я вам желаю дожить те годы, которые не дожили ваши мужья. А ликвидаторам здоровья, здоровья и здоровья», — сказал председатель рязанской областной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Виктор Боборыкин.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В 19-ти районах Рязанской области были загрязненные территории, на которых проживали 180 тысяч человек. Более 2,5 тысяч рязанцев участвовали в ликвидации катастрофы, многие из них удостоены правительственных наград.