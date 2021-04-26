Российские работодатели высказались о длинных майских выходных

Компания Headhunter провела экспресс-исследование и выяснила отношение работодателей в России к продлению майских праздников.

Российские работодатели высказались о о длинных майских выходных. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания Headhunter провела экспресс-исследование и выяснила отношение работодателей в России к продлению майских праздников. Согласно исследованию, 54 процента опрошенных еще не решили, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными.

Доли работодателей, которые продолжат работать с 4 по 7 мая или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23 процента.

Исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года, в нем приняли участие порядка 200 компаний.