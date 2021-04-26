Россия готовится запретить экспорт топлива

Топливо планируют внести в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка», но в отношении них «в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта»

Российские власти готовятся внести топливо в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Об этом в понедельник, 26 апреля сообщает сайт «Коммерсантъ».

Топливо планируют внести в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка», но в отношении них «в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

Отмечается, что введение ограничений на экспорт топлива приведет к увеличению его предложения на внутреннем рынке. Это повлияет на снижение цены.