Родители попросили Любимова разрешить им присутствовать на выпускных

Рязанцы обратились к губернатору Николаю Любимову с просьбой разрешить им присутствовать на выпускных в школах и детских садах. Родители обеспокоены, что могут не попасть на выпускной к своим детям, в связи с коронавирусными ограничениями.

В воскресенье, 25 апреля, рязанцы обратились к губернатору Николаю Любимову с просьбой разрешить им присутствовать на выпускных в школах и детских садах. Пост об этом опубликовали в соцсетях.

Родители обеспокоены, что могут не попасть на выпускной к своим детям, в связи с коронавирусными ограничениями.

«Почему наши дети должны рассказывать стихи пустым креслам?! Они должны видеть счастливые глаза своих мам!» — написала в комментарии к посту Анастасия Кравцова.