\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
Втр, 27
Срд, 28
ЦБ USD 75.09 -1.33 24/04
ЦБ EUR 90.47 -1.57 24/04
Нал. USD 74.51 / 75.20 12:22
Нал. EUR 90.17 / 90.75 12:22
Новости
Публикации
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
28 минут назад
127
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
Вчера 17:10
2 152
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 17:51
9
7 758
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
22 апреля 19:45
5 117
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Родители попросили Любимова разрешить им присутствовать на выпускных
Рязанцы обратились к губернатору Николаю Любимову с просьбой разрешить им присутствовать на выпускных в школах и детских садах. Родители обеспокоены, что могут не попасть на выпускной к своим детям, в связи с коронавирусными ограничениями.

В воскресенье, 25 апреля, рязанцы обратились к губернатору Николаю Любимову с просьбой разрешить им присутствовать на выпускных в школах и детских садах. Пост об этом опубликовали в соцсетях.

Родители обеспокоены, что могут не попасть на выпускной к своим детям, в связи с коронавирусными ограничениями.

«Почему наши дети должны рассказывать стихи пустым креслам?! Они должны видеть счастливые глаза своих мам!» — написала в комментарии к посту Анастасия Кравцова.