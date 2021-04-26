Работодателей не накажут за неисполнение указа о майских каникулах

Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Зарплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая сохранится за сотрудниками.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работодателей не накажут за неисполнение указа президента Владимира Путина о майских каникулах. Об этом передает РИА Новости .

Предприятия, которые работают в выходные, продолжат функционировать.

Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Зарплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая сохранится за сотрудниками.

Песков отметил, что есть предприятия, которые продолжат работу в выходные дни.

«Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, которые, вернее, действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — сообщил Песков.

Он отметил, что за неисполнение указа работодателей не будут наказывать.