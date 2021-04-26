Происшествия, помощь детям и субботник с губернатором в Рязани. Итоги выходных, 24-25 апреля

Погода испортилась, МЧС объявляли одно метеопредупреждение за другим, происходили серьезные пожары и смертельные происшествия. Главное из повестки минувших дней.

Последние выходные апреля получились невеселыми: погода испортилась, МЧС объявляли одно метеопредупреждение за другим, происходили серьезные пожары и смертельные происшествия. Но были и хорошие новости. Вспомним главное из повестки минувших дней.

Происшествия

Житель Рязанской области рассказал, что четыре года провел в трудовом рабстве под Тверью. Об этом стало известно после его побега. Мужчина пояснил, что опасается за свою жизнь и вынужден скрываться. Его заявление рассмотрели в тверской полиции. В ходе проведения доследственной проверки «факты не нашли своего объективного подтверждения, в связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела».

В Новомичуринске выпал из окна и разбился насмерть 30-летний мужчина. Тело обнаружили под окнами дома. Известно, что в этом здании — бывшем общежитии — мужчина не жил. Был разведен, без отца остался маленький сын.

В одном из частных прудов в поселке Зеркальные Пруды Сараевского района утром 24 апреля обнаружили тело мужчины. Известно, что мужчина работал на пруду охранником, прошедшую ночь провел на дежурстве. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, ведется проверка.

В больнице поселка Милославское на женщину с ребенком рухнула люстра. Они зашли в здание, из-за сквозняка захлопнулась дверь, и люстра упала. Пострадала только женщина, врачи наложили ей швы.

В Рязани легковушка врезалась в столб. Авария произошла днем в субботу, 24 апреля. На улице Бирюзова 35-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем Ford Mondeo не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. Водитель и 25-летний пассажир автомобиля получили травмы.

Пожары

На пожарище в деревне Пущино Рязанского района обнаружили тело человека. Личность погибшего устанавливается.

В Рязани в воскресенье, 25 апреля, произошел пожар в квартире в пятиэтажке на улице Старореченской. Пострадала пожилая женщина.

В деревне Добрянка Спасского района в субботу, 24 апреля, произошел пожар. По предварительным данным, мужчина и женщина госпитализированы с ожогами.

Помощь детям

В Путятине проходит благотворительная акция помощи шестимесячному Кириллу Петрову. У малыша диагностировали СМА 1 типа (спинальную мышечную атрофию). Для лечения требуется 170 000 000 рублей. На 24 апреля собрано 20 640 075 — чуть более 10%. Акция будет идти до 30 апреля на центральной площади.

Рязанскому мальчику Леше Кузнецову, которого лечат от нейробластомы в Испании, провели операцию. Родители поблагодарили всех, кто пожертвовал средства для их сына. На данный момент смета не оплачена в полном объеме. Сбор средств продолжается.

К другим новостям

В субботу, 24 апреля, в Рязани прошел ежегодный всероссийский субботник. В этот день на уборку города вышли волонтеры, неравнодушные жители, работники муниципальных предприятий и организаций, а также представители власти. К уборке Новопавловской рощи присоединились губернатор Николай Любимов и мэр Рязани Елена Сорокина. Глава региона также встретился в режиме «открытого диалога» в сквере с активистами ТОС. Любимов попросил рассказать о проблемах, которые волнуют горожан больше всего.

Под Рязанью сняли на видео перебегающего проезжую часть бобра. Ролик опубликовали в соцсетях в воскресенье, 25 апреля. Автор видео встретил животное по дороге на курорт «Окская жемчужина».