При пожаре под Рязанью погиб пожилой мужчина

Пламя полностью уничтожило деревянное и кирпичное строения. Погиб один из хозяев, 81-летний житель Рязани.

При пожаре в СНТ «Урожай», близ деревни Пущино Рязанского района, погиб 81-летний мужчина. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сигнал о возгорании поступил около 18:50 в пятницу, 23 апреля.

Пламя полностью уничтожило деревянное и кирпичное строения. Погиб один из хозяев, 81-летний житель Рязани.

По предварительной информации, пожар начался из-за неисправной проводки.