При пожаре под Рязанью погиб пожилой мужчина
Пламя полностью уничтожило деревянное и кирпичное строения. Погиб один из хозяев, 81-летний житель Рязани.
При пожаре в СНТ «Урожай», близ деревни Пущино Рязанского района, погиб 81-летний мужчина. Об этом пишет ИД «Пресса».
Сигнал о возгорании поступил около 18:50 в пятницу, 23 апреля.
Пламя полностью уничтожило деревянное и кирпичное строения. Погиб один из хозяев, 81-летний житель Рязани.
По предварительной информации, пожар начался из-за неисправной проводки.