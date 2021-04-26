«Почта России» доставит ветеранам поздравления президента с 9 мая

Накануне Дня Великой Победы «Почта России» доставит ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные Владимиром Путиным.

Накануне Дня Великой Победы «Почта России» по традиции доставит ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные Владимиром Путиным.

Со 2 по 8 мая более 800 тысяч почетных адресатов по всей стране, в том числе 8 058 человек, проживающих в Рязанской области, получат специальные художественно оформленные конверты с поздравлением главы государства.

Сотрудники почты приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни. При необходимости специалисты «Почты России» будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если адресата не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставки поздравления.

Письма вручают адресатам лично, но без требования подписи в получении.