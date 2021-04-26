За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 50 рязанцев

Всего за время пандемии в регионе скончались 439 человек.

За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 50 рязанцев. Всего в регионе коронавирусом заболели 27 614 человек. Скончался один человек, всего за время пандемии в регионе скончались 439 человек. Выздоровели еще 52 рязанца, всего вылечились 26 076.

В России за сутки выявили 8 803 случая заражения, всего 4 771 372. За сутки выздоровел 6 631 пациент, всего 4 394 639. Скончались 356 человек, всего 108 588.