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Объявлены победители кинопремии «Оскар»
В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения награды киноакадемии США. Лучшим фильмом года признали картину Хлои Чжао «Земля кочевников».

Объявлены победители кинопремии «Оскар». Об этом сообщает РИА Новости.

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения награды киноакадемии США. Из-за пандемии кинопремия впервые прошла в обновленном формате на нескольких площадках.

Лучшим фильмом года признали картину Хлои Чжао «Земля кочевников». Актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню, удостоилась «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль». Саму Хлою Чжао признали лучшим режиссером года.

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме «Отец». Он стал самым пожилым обладателем статуэтки, ему 83 года.

Награду за лучший оригинальный сценарий получила британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел — за работу над картиной «Девушка, подающая надежды».

Лучшим иностранным художественным фильмом признали работу датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной». Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм «Душа», а лучшим документальным — «Мой учитель — осьминог».

Лучшей актрисой второго плана назвали южнокорейскую актрису Юн Е-джон за роль в фильме «Минари». За лучшую мужскую роль второго плана награду получил Дниэль Калуйя, сыгравший в фильме «Иуда и черный мессия».

Награды за лучшую операторскую работу и декорации удостоилась черно-белая лента «Манк» (Эрик Мессершмитт).

Лучшей оригинальной композицией признана песня Fight for You из фильма «Иуда и черный мессия», а лучшей музыкой к фильму — саундтреки мультфильма «Душа».