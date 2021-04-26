Николай Любимов и Андрей Макаров провели встречу с главами муниципальных образований

На встрече обсудили работу, которую предстоит провести для выполнения решений президента, озвученных в послании Федеральному собранию. Также политики ответили на вопросы участников встречи.

В субботу, 24 апреля, губернатор Николай Любимов и депутат Госдумы Андрей Макаров провели встречу с главами муниципальных образований и главами администраций муниципальных районов и городских округов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На встрече обсудили работу, которую предстоит провести для выполнения решений президента, озвученных в послании Федеральному собранию. Также политики ответили на вопросы участников встречи.

По словам губернатора, решения направлены на усиление прямой, адресной поддержки граждан.

«Необходимо быстро реализовать задачи Послания, воспользоваться инфраструктурными проектами. Мы можем на них рассчитывать, и должно быть все готово для того, чтобы можно было претендовать на федеральное финансирование. Люди должны чувствовать улучшения уже сейчас», — сказал Любимов. Он добавил, что органы власти должны работать слаженно, чтобы реализовать инициативы.

«Важно, что в послании учтены предложения „Единой России“, — сказал губернатор. — Это, в частности, повышение доступности и качества медпомощи и лекарственного обеспечения, оснащение мобильными медицинскими комплексами, в том числе для проведения вакцинации от коронавируса, поддержка жителей сельских территорий, молодых родителей, семей с детьми, обновление автопарка школьных автобусов, службы скорой медпомощи, газификация».

Андрей Макаров добавил, что Рязанская область может претендовать на деньги, которые запланированы под инфраструктурные проекты. «Сейчас правительство России проводит фантастическую работу, готовится стратегия с конкретными сроками, деньгами и с привязкой к регионам. Самое важное, что средства на исполнение решений президента в бюджете есть», — сказал Макаров.

Он подчеркнул, что на школу в Сасове, которая начала строиться, найти деньги было непросто, но эта работа была выполнена, и средства пришли в регион не в 2023 году, а значительно раньше.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы ответил на вопросы участников встречи, которые касались бюджетного планирования, поддержки муниципалитетов, налоговой системы, мер, направленных на борьбу с бедностью и поддержку семей с детьми, благоустройства территорий, работу в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.