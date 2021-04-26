\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
Втр, 27
Срд, 28
ЦБ USD 74.77 -0.32 27/04
ЦБ EUR 90.45 -0.02 27/04
Нал. USD 74.62 / 75.70 18:11
Нал. EUR 90.16 / 90.93 18:52
Новости
Публикации
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
9 часов назад
932
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
Вчера 17:10
2 644
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 17:51
10
8 299
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
22 апреля 19:45
5 508
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На улице Мервинской в Рязани восстановили движение транспорта
В понедельник, 26 апреля, в 18:45 движение по дороге рядом с домом № 14 по улице Мервинской полностью восстановили.

На улице Мервинской в Рязани восстановили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В понедельник, 26 апреля, в 18:45 движение по дороге рядом с домом № 14 по улице Мервинской полностью восстановили.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ на инженерных коммуникациях изменилась схема движения общественного транспорта.