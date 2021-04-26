На улице Мервинской в Рязани восстановили движение транспорта
В понедельник, 26 апреля, в 18:45 движение по дороге рядом с домом № 14 по улице Мервинской полностью восстановили.
На улице Мервинской в Рязани восстановили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В понедельник, 26 апреля, в 18:45 движение по дороге рядом с домом № 14 по улице Мервинской полностью восстановили.
Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ на инженерных коммуникациях изменилась схема движения общественного транспорта.