Минтруд пояснил, как оплатят работу с 4 по 7 мая

Зарплату выплачивают в сроки, установленные организацией. В нерабочие дни сотрудники должны получить оплату не позже установленных в компании дат.

В Минтруде пояснили, что оплата работы с 4 по 7 мая будут производить в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе. Об этом говорится в рекомендациях на сайте ведомства.

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в пункте 1 настоящих Рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно», — говорится в сообщении.

Зарплату выплачивают в сроки, установленные организацией. В нерабочие дни сотрудники должны получить оплату не позже установленных в компании дат. Если срок выплаты совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить зарплату до их начала.

Отмечается, что сотрудники могут работать удаленно, если это позволяют условия.

Если сотрудник находится в отпуске в период с 4 по 7 мая, отпуск не продлевается.