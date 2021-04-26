\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
Втр, 27
Срд, 28
ЦБ USD 74.77 -0.32 27/04
ЦБ EUR 90.45 -0.02 27/04
Нал. USD 74.62 / 75.70 18:11
Нал. EUR 90.16 / 90.93 18:52
Новости
Публикации
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
9 часов назад
932
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
Вчера 17:10
2 644
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 17:51
10
8 299
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
22 апреля 19:45
5 508
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Игорь Маковский провел заседание Штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Твери
На заседании обсудили ход работ по приведению в нормативное состояние объектов сетевого хозяйства «Тверьэнерго», обеспеченность районов электрических сетей материалами и транспортом, мероприятия по снижению потерь.

Игорь Маковский провел заседание Штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Твери. На заседании обсудили ход работ по приведению в нормативное состояние объектов сетевого хозяйства «Тверьэнерго», обеспеченность районов электрических сетей материалами и транспортом, мероприятия по снижению потерь.

Перед началом заседания штаба глава энергокомпании и руководители исполнительного аппарата обществ посетили объекты районов электрических сетей филиала. Они оценили ход работ по ремонту опор и замене проводов, расчистке просек линий электропередачи сети 6-10 кВ, проверили ведение документации, укомплектованность РЭС техникой и материалами, соблюдение требований производственной безопасности, а также условия труда и отдыха персонала.

В общей сложности на территории Тверской области запланированы работы на 1384 воздушных линиях, которые поставляют электроэнергию более чем 9500 населенным пунктам и 750 000 жителям региона. С начала года энергетики заменили и отремонтировали 1832 опоры, перетянули более 85 км провода. К 1 мая мероприятия по повышению надежности будут завершены уже на 553 линиях, от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей работе линий электропередачи, расчистят свыше 2400 километров просек.

Особое внимание на штабе уделили ликвидации технологических нарушений в энергосетях, которые были вызваны аномальным снижением температуры и снегопадом. В числе наиболее пострадавших территорий области: Весьегонский и Бежецкий районы.

Сотрудники «Россети Центр» заранее готовились к непогоде. Сразу после получения прогноза от регионального управления МЧС России и Тверского Гидрометцентра была усилена группировка сил и средств на северо-востоке области. Это позволило энергетикам оперативно приступить к аварийно-восстановительным работам и вернуть свет в дома жителей.

«Погода продолжает приносить сюрпризы. В последние выходные апреля вновь выпал снег, высота покрова в ряде территорий Тверской области достигла 15 сантиметров. Энергетики были максимально мобилизованы и в течении короткого промежутка времени справились с последствиями стихии», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.