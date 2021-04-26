Голикова попросила не продавать туры в Турцию и Танзанию после 1 июня

До 1 июня полеты в Турцию и Танзанию приостановлены. Голикова попросила не продавать туры до соответствующего постановления властей, пока не станет ясно, снимут ли ограничения.

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров не продавать путевки в Турцию и Танзанию после 1 июня. Об этом передает РИА Новости .

До 1 июня полеты в Турцию и Танзанию приостановлены. Голикова попросила не продавать туры до соответствующего постановления властей, пока не станет ясно, снимут ли ограничения.

Путешественники, находящиеся в странах по линии туроператора, могут вернуться в Россию с окончанием поездки. Те, кто хочет вернуться раньше, могут это сделать по согласованию с компанией-организатором отдыха.