В Рязанской области продают лагерь «Дружба»

Лагерь расположен в Шацком районе у деревни Лесная Слобода. Общая площадь территории — 8 га, она складывается из двух межеванных земельных участков.

В Рязанской области продается территория детского оздоровительного лагеря «Дружба» со всей недвижимостью и постройками от собственника. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Лагерь расположен в Шацком районе у деревни Лесная Слобода. Общая площадь территории — 8 га, она складывается из двух межеванных земельных участков.

На территории есть около 20 летних домиков, медпункт, столовая, склады, душевая, гостиная, туалеты, три дачных дома, два двухэтажных коттеджа, спортплощадки.

Лагерь продают за 28 млн рублей.