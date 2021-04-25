В Рязани во врезавшейся в столб легковушке пострадали водитель и пассажир

В Рязани легковушка врезалась в столб, в полиции рассказали о пострадавших. Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД, в результате происшествия водитель и 25-летний пассажир автомобиля получили травмы.

В Рязани легковушка врезалась в столб, в полиции рассказали о пострадавших. Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла в субботу, 24 апреля, примерно в 12:38.

На улице Бирюзова 35-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем Ford Mondeo, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.

В результате происшествия водитель и 25-летний пассажир автомобиля получили травмы.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Напомним, ранее фото с места ДТП опубликовали в соцсетях.