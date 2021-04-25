\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
Пнд, 26
Втр, 27
ЦБ USD 75.09 -1.33 24/04
ЦБ EUR 90.47 -1.57 24/04
Нал. USD 74.50 / 76.60 12:25
Нал. EUR 90.00 / 91.15 12:25
Новости
Публикации
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 2021 17:51
6
6 058
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
22 апреля 19:45
4 200
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
21 апреля 14:10
4 421
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
21 апреля 12:50
3 579
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани во врезавшейся в столб легковушке пострадали водитель и пассажир
В Рязани легковушка врезалась в столб, в полиции рассказали о пострадавших. Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД, в результате происшествия водитель и 25-летний пассажир автомобиля получили травмы.

В Рязани легковушка врезалась в столб, в полиции рассказали о пострадавших. Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла в субботу, 24 апреля, примерно в 12:38.

На улице Бирюзова 35-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем Ford Mondeo, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.

В результате происшествия водитель и 25-летний пассажир автомобиля получили травмы.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Напомним, ранее фото с места ДТП опубликовали в соцсетях.