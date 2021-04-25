В Рязани сгорела квартира в пятиэтажке
В Рязани в воскресенье, 25 апреля, произошел пожар в квартире в пятиэтажке на улице Старореченской. Есть пострадавший.
В Рязани в воскресенье, 25 апреля, произошел пожар в квартире в пятиэтажке на улице Старореченской, сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 12:05 минут. Загорелся многоквартирный пятиэтажный дом, огонь охватил квартиру.
Есть пострадавший.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали 3 автомобиля, 9 человек.