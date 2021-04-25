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В Рязани сгорела квартира в пятиэтажке
В Рязани в воскресенье, 25 апреля, произошел пожар в квартире в пятиэтажке на улице Старореченской. Есть пострадавший.

В Рязани в воскресенье, 25 апреля, произошел пожар в квартире в пятиэтажке на улице Старореченской, сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12:05 минут. Загорелся многоквартирный пятиэтажный дом, огонь охватил квартиру.

Есть пострадавший.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали 3 автомобиля, 9 человек.