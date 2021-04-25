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В Рязани пройдет выставка «Мой ласковый и нежный зверь»
В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» 30 апреля в 16:00 откроется юбилейная выставка произведений рязанского художника Татьяны Черниковой «Мой ласковый и нежный зверь».

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» 30 апреля в 16:00 откроется юбилейная выставка произведений рязанского художника Татьяны Черниковой «Мой ласковый и нежный зверь».

Темой выставки стал мир животных. В экспозицию выставки вошло около 40 произведений графики и полтора десятка скульптур. Представлены зарисовки, выполненные автором в России и за рубежом, и скульптуры, созданные в керамике, известняке, бронзе.

«Анималистический жанр всегда привлекал внимание художника. Татьяна Черникова выполняла наброски на конном заводе в Тереке, в московском и петербургском

зоопарках, Окском заповеднике, на базе отдыха под Касимовом, на репетициях в цирке. Быстрые зарисовки пастелью, тушью, акварелью, карандашом у Черниковой просты, но жизненны, красочны и пластичны. Естественными и убедительными выглядят и скульптуры. Автор тонко чувствует природную грацию животных, их изображения портретны, так как передают характеры и настроение», — рассказали РЗН. инфо в галерее.

В рисунках и скульптурах Татьяны Черниковой находят отражение вопросы взаимоотношения человека с окружающей его природной средой.

Татьяна Анатольевна Черникова родилась 16 апреля 1966 года в Рязани. Она окончила Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. С 1993 года участвует в международных, всероссийских, региональных, областных выставках. Член Союза художников России, живет и работает в Рязани. Ее работы находятся в российских музеях и частных коллекциях, а также в Германии, Канаде, Польше и Португалии.