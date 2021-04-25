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В Путятине проходит акция помощи шестимесячному рязанцу, которому нужно самое дорогое лекарство в мире
В Путятине проходит благотворительная акция помощи шестимесячному Кириллу Петрову со спинальной мышечной атрофией. Для лечения требуется 170 000 000 рублей.

В Путятине проходит благотворительная акция помощи шестимесячному Кириллу Петрову. У малыша диагностировали СМА 1 типа (спинальную мышечную атрофию).

Для лечения требуется 170 000 000 рублей. На 24 апреля собрано 20 640 075 — чуть более 10%

Акция будет идти до 30 апреля на центральной площади.

Напомним, Кирилл Петров нуждается в дорогостоящем лечении. У него спинально-мышечная атрофия 1 типа (СМА). При этом диагнозе мышцы не развиваются, поэтому ребенок не может двигаться, глотать и дышать. Смертельную болезнь невозможно вылечить обычными лекарствами. Победить ее навсегда способен только зарубежный препарат «Золгенсма». В Книгу рекордов Гиннеса этот препарат попал как самый дорогой в мире.