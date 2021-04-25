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В Подмосковье нашли тело школьницы, привязанное к водосточной решетке
В городе Бронницы Московской области в озере нашли тело 14-летней девочки. Школьница была привязана веревкой за талию к водосточной решетке.

В Бронницах Московской области в озере нашли тело 14-летней девочки, сообщает Mash.

Школьница была привязана веревкой за талию к водосточной решетке — в месте, где вода озера уходит в подземную трубу, образуя небольшой водопад.

Родители не нашли свою дочь дома в 6:00 25 апреля и сразу же заявили в полицию. Что произошло, пока неизвестно.

На учете у специалистов девочка не состояла. Выясняются подробности случившегося.

Как сообщает Life Shot, полицейские отследили путь девочки от дома до улицы Советской, где все произошло, — она шла одна. Как рассказали сотрудникам подруги погибшей, однажды одна из приятельниц школьницы уронила в этот водосток сумку. По их версии, девочка могла спуститься туда, чтобы достать пропажу.