Рязанский бензин признали самым дешевым в Центральной России

По данным Росстата на 19 апреля, цена на бензин в Рязани стала самой низкой среди всех регионов ЦФО. Средняя цена на автомобильный бензин составляет 45 рублей 60 копеек.

По данным Росстата на 19 апреля, цена на бензин в Рязани стала самой низкой среди всех регионов ЦФО.

По результатам исследования «Об объеме производства нефтепродуктов с 12 по 18 апреля 2021 года и потребительских ценах на них», в Рязани средняя цена на автомобильный бензин составляет 45 рублей 60 копеек. Бензин АИ-92 в среднем стоит 44 рубля 10 копеек, АИ-95 — 47 рублей 11 копеек, АИ-98 — 55 рублей 93 копейки.

Средняя российская цена на автомобильное топливо выросла до 47,62 рубля за условный литр. Самым дорогим по бензину регионом в ЦФО по итогам недели с 12 по 18 апреля остается Москва — там цена превысила отметку в 49 рублей.