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Россиянам дали совет, как избежать совпадения отпуска с нерабочими днями
Многие россияне до указа президента заранее оформили отпуск с 4 по 7 мая, чтобы продлить майские праздники. Эксперты рассказали, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями.

Россиянам рассказали, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями. Об этом пишет «Российская газета».

Многие россияне до указа президента заранее оформили отпуск с 4 по 7 мая, чтобы продлить майские праздники. После объявления этих дней нерабочими они и так будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно.

Чтобы сохранить отпуск и не потратить его на объявленные выходные, можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Также можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем, рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала».

Нерабочие дни не считаются праздничными, а имеют особый статус. Годом ранее Минтруд и Роструд разъясняли, что нерабочие дни включаются в число дней отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания отпуска остается неизменной. И если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, само по себе это не является основанием для его переноса.

Самое разумное — попробовать договориться со своим начальником и по взаимному согласию работодателя и работника перенести отпуск, отмечает эксперт.