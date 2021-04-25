При столкновении автобуса с грузовиком под Тулой погиб человек, пострадали девять

Один человек погиб, еще девять, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Тульской области. ДТП произошло в Воловском районе на трассе М4 «Дон».

Один человек погиб, еще девять, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Тульской области. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщают « Известия » со ссылкой на региональное УМВД.

ДТП произошло в Воловском районе на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, водитель автобуса «Неоплан», который направлялся в сторону Москвы, допустил столкновение с грузовым авто «Скания». При этом грузовик перед ДТП наехал на препятствие. В результате аварии от полученных травм скончался 54-летний водитель автобуса.

«На данный момент имеются сведения о девяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса, среди них двое детей — мальчик 8 лет и девочка 14 лет. Они и еще один пассажир госпитализированы», — добавили в МВД.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.