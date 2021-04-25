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Новомичуринец получил штраф за призывы к участию в митинге
Жителя Новомичуринска наказали за призывы к участию в несанкционированном митинге. Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей.

Жителя Новомичуринска оштрафовали за призывы к участию в несанкционированном митинге, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Пронский районный суд 23 апреля признал виновным 40-летнего новомичуринца, публиковавшего на своей странице «ВКонтакте» призывы выйти 21 апреля, а «главные площади городов» для участия в акциях.

Призыв к несанкционированному митингу суд является нарушением части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. По ней предусмотрено наказание от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы или административный арест. Суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей. Смягчающими обстоятельствами стало то, что новомичуринец раскаялся и признал вину.

Постановление по делу еше не вступило в законную силу.