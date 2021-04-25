Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину

Министерство труда и соцзащиты подготовило законопроект об упразднении потребительской корзины и исключении ежеквартального установления величины прожиточного минимума.

Министерство труда и соцзащиты подготовило законопроект об упразднении потребительской корзины и исключении ежеквартального установления величины прожиточного минимума.

«Приказываем: признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты России и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 г. №93н/91 «Об утверждении перечня продуктов питания — представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума», — сообщается в опубликованном проекте .

С этого года в стране изменили порядок расчета прожиточного минимума. Раньше его исчисляли на основе поквартальных данных Росстата о стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, сейчас — через медианную зарплату и коэффициент к ней.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что проект об упразднении потребительской корзины был разработан ведомством на основании принятого в конце прошлого года закона о новой методике расчета МРОТ, сообщает ТАСС .

По словам Нилова, новый расчет прожиточного минимума лучше, чем по потребительской корзине. Однако, по мнению депутата, для этого используется слишком низкий коэффициент — 0,4, в Европе он составляет 0,6. В России нужно доводить его до приличного уровня, добавил гдава комитета.