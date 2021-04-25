Директор центра Гамалеи назвал месяц завершения пандемии COVID-19 в России
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России пандемия коронавируса завершится, скорее всего, осенью этого года.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России пандемия COVID-19 закончится, скорее всего, осенью этого года. Об этом он рассказал телеканалу «
«Реалистичнее все же ноябрь месяц», — уточнил Гинцбург.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Сейчас ситуация более-менее стабильная.
Напомним, за неделю, с 19 по 25 апреля, в Рязанской области коронавирусом заразились 294 человека, выздоровели 414 жителей. Скончались 17 человек.