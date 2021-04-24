Житель Рязанской области рассказал, что четыре года провел в трудовом рабстве под Тверью

Житель Рязанской области рассказал, что четыре года провел в трудовом рабстве под Тверью. Об этом он рассказал после побега. Сотрудники полиции провели проверку.

Житель Рязанской области рассказал, что четыре года провел в трудовом рабстве под Тверью. Об этом он рассказал после побега, сообщает telegram-канал Baza .

По данным Baza, 19 марта в тверскую службу такси обратился мужчина с просьбой довезти его до Москвы. Клиент уточнил, что денег у него нет, но ему грозит смерть. На автовокзале Западной Двины таксист забрал пассажира — Андрея Жильцова, у которого с собой не было даже телефона. Пасажир попросил таксиста связаться с его друзьями, чтобы те перевели ему 10 тысяч рублей за поездку. В дороге водителю поступил странный звонок из таксопарка — ему передали, что некий мужчина предложил 100 тысяч рублей, чтобы вернуть Жильцова обратно в Двину.

По словам пассажира, звонившим был Андрей Кияшко, к которому он попал в рабство еще четыре года назад. Жильцов рассказал, что у него отобрали паспорт и оставили в деревне Никулинка, где Кияшко снимал дом у местных жителей. Вместе с ним, как утверждает Жильцов, в рабстве в разное время находились от 6 до 8 человек — граждане России, Беларуси, Таджикистана и Украины. Еще два человека работали на даче у сестры Кияшко.

Жильцов поведал, что в 2019 году несколько человек смогли сбежать, когда хозяева уехали в Москву. Сам он устроил побег аналогичным образом — дождался пока Кияшко уедет в столицу, продал цыганам музыкальную колонку и на полученные деньги доехал до Западной Двины.

По дороге до Москвы таксиста на Волоколамском шоссе догнал неизвестный автомобиль — предположительно, самого Кияшко. Такси удалось скрыться. Водитель довез пассажира до Крылатских холмов, где его ждал друг.

Жильцов рассказал, что опасается за свою жизнь и вынужден скрываться. Он написал заявление в полицию, где рассказал о подробностях своего похищения.

Сотрудники полиции провели проверку по факту истории с побегом мужчины из рабства, которая, якобы, произошла в Тверской области, пишет « КП-Тверь ».

«В ходе проведения доследственной проверки изложенные в обращении факты не нашли своего объективного подтверждения, в связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Также установлено, что ранее от указанного гражданина обращения в полицию Тверской области не поступали», — сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.