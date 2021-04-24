В рязанской полиции рассказали о трех самых популярных схемах мошенников

В рязанской полиции рассказали о трех самых популярных схемах мошенников. С 19 по 23 апреля в регионе зарегистрировало 15 фактов мошенничеств: общий ущерб потерпевшим составил 4 миллиона 564 тысячи рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области констатируют, что в регионе продолжаются мошенничества. О трех самых популярных схемах сообщается на сайте регионального УМВД.

Первая — псевдоспециалисты служб безопасности банков. Мошенники по телефону настоятельно советуют гражданину обезопасить сбережения от атаки похитителей, выманивают данные карты или, требуя действовать по их указанию, подключают дополнительный «мобильный банк», или убеждают человека перевести деньги на контролируемый ими «резервный счет».

Вторая схема — лжеторговцы по объявлениям. Мошенники размещают на популярных сайтах бесплатных объявлений информацию о продаже по низкой цене какого-либо товара, сдаче в аренду жилых помещений или иных услуг, за которые просят обязательную частичную или полную предоплату. В результате товары и услуги не предоставляются, а перечисленные деньги похищаются.

Еще одна схема — обман через фейковые сайты. Мошенники используют фиктивные сайты по продаже товаров различной тематики. Регистрируют несколько виртуальных номеров у SIP-провайдеров и указывают их на сайтах в качестве контактов. Принимают заявки от клиентов на поставку по привлекательной цене, например, автоагрегатов, убеждают внести предоплату и перестают выходить на связь.

УМВД России по Рязанской области с 19 по 23 апреля зарегистрировало 15 фактов мошенничеств: 11 совершены под видом работников служб безопасности банков, 2 — внесение предоплаты за товары по объявлениям на сайте Avito, 2 — заказ товаров на фиктивных сайтах.

Общий ущерб потерпевшим составил 4 миллиона 564 тысячи рублей.

Практика свидетельствует о том, что жертвами дистанционных мошенников может стать любой гражданин, независимо от возраста, образования и профессии.

В полиции еще раз напоминают: сотрудники банка никогда не просят предоставить конфиденциальные данные, совершать какие-либо операции с картой или счетом, а также сообщать PIN-код или код безопасности. Перевод предоплаты неизвестным интернет-продавцам без четких гарантий — верный способ проститься со своими деньгами.

«Будьте хладнокровны, не поддавайтесь эмоциям. Внимательность, здравомыслие и бдительность позволят вам избежать потери денежных средств. Предупредите об уловках мошенников своих пожилых родных и близких», — добавили в полиции.

Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию по телефону 02 (102/112 — для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.